Маск стал самым богатым человеком в истории

Генеральный директор автомобильной корпорации Tesla, основатель технологической компании SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю мира, сообщает Деловая столица.

Так, в результате повышения акций Tesla на 13%, начиная с 22 октября, состояние предпринимателя выросло на $41,7 млрд. И по состоянию на 25 октября стоимость его активов составляет $271,3 млрд.

Согласно данным Forbes за 3 сентября, капитал Маска оценивался в $190,5 млрд. На тот момент самым богатым человеком мира был основатель Amazon Джефф Безос, опередивший Маска на $10,5 млрд.