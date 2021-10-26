Смертельное ДТП в Харькове устроил подросток

За рулем автомобиля, попавшего в смертельное ДТП в Харькове, был 16-летний подросток. Ранее он попадал в поле зрения полиции, сообщает УНИАН.

Об этом пишет Telegram-канал ТРУХА.

По данным канала, сейчас несовершеннолетний водитель Infiniti находится в реанимации. Машину ему на днях купили родители.

"Из полицейского протокола: виновник в возрасте 14 лет в 2019 году в Таврии на Гагарина конфликтовал с женщиной. В ходе конфликта он достал пневмат и выстрелил в женщину, после чего направил ствол в сторону ее ребенка" , - говорится в сообщении.

Также сообщается, что скончался пассажир автомобиля, за рулем которого находился подросток.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Смертельное ДТП в Харькове

В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб водитель "Chevrolet Aveo" и пострадали три человека.

По предварительным данным, в результате столкновения погиб один человек, трое получили травмы.