В Молдове подростков будут прививать Pfizer

Агентство по лекарствам Молдовы одобрило начало вакцинации от коронавируса подростков с 12 лет, сообщает Деловая столица.

По информации NewsMaker решение было принято большинством голосов членов комиссии.

Так, агентство одобрило внесение изменений в сертификаты о регистрации вакцин. Были расширены показания к применению вакцины Comirnaty компании Pfizer-BioNTech, включив в них вакцинацию этим препаратом детей старше 12 лет.

Теперь аналогичное решение должно утвердить Министерство здравоохранения Молдовы.