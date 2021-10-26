В одесской COVID-больнице закончился кислород, пациентов эвакуируют

На Слободке в Одессе из Центра социально значимых болезней - одной из опорных больниц региона по COVID-19 - закончился кислород, десятки пациентов эвакуируют в другое медучреждение, сообщает УНИАН.

Как рассказали журналистам в медучреждении, медики этого центра, расположенного на ул. Николая Михновского, при помощи скорой помощи перевозят пациентов в другой стационар – на улицу Ядова.

По словам сотрудников отделения интенсивной терапии центра, последние несколько дней они получали кислород в малых количествах и его катастрофически не хватает. Врачи неоднократно говорили о дефиците кислорода, расход которого постоянно увеличивается.

В результате вечером 26 октября он закончился, и было принято решение оперативно эвакуировать коронавирусных больных, которых в центре – более 40 человек. Все эти люди кислородозависимые.