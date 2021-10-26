В зоне ООС погиб военный из Полтавской области
В зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 26 октября, погиб мастер-сержант Георгий Халиков, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится на странице Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook.
"Выполняя боевое задание, верный военной присяге в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин - мастер-сержант Халиков Георгий Журович", - говорится в сообщении.
В центре выразили соболезнования родным и близким воина, а также жителям Шишацкой общины, уроженцем которой является защитник.