В зоне ООС погиб военный из Полтавской области

В зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 26 октября, погиб мастер-сержант Георгий Халиков, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится на странице Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook.

"Выполняя боевое задание, верный военной присяге в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин - мастер-сержант Халиков Георгий Журович" , - говорится в сообщении.

Мастер-сержант ВСУ Георгий Халиков

В центре выразили соболезнования родным и близким воина, а также жителям Шишацкой общины, уроженцем которой является защитник.