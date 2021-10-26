Госдеп призвал Германию до марта не запускать "СП-2"

Российский магистральный газопровод "Северный поток-2" не будет запущен до марта 2022 года и руководство Германии должно добиться от России увеличение поставок газа по существующим маршрутам﻿. Об этом заявил старший советник Госдепа США Амос Хохштейн, сообщает Деловая столица.

По его словам, до марта 2022 года завершение сертификации газопровода "Северный поток-2" маловероятно и Германия должна это объяснить России. Хохштейн отметил, что немецкий регулятор закончит процесс утверждения трубопровода не раньше января 2022 года.

"Тогда у него будет два месяца на то, чтобы Европейская комиссия вынесла заключение о законности и том факте, что трубопровод соответствует Третьему энергетическому пакету и газовой директиве, на что потребуется еще два месяца" , — добавил представитель Госдепартамента.

Он подчеркнул, что таким образом до марта поставки газа по "Северному потоку-2" не обсуждаются. И как только это станет понятно, уточнил Хохштейн, нужно перейти к следующему этапу переговоров об увеличении поставок в Европу на эту зиму по существующим маршрутам.

Ранее руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Еврокомиссия имеет все рычаги для того, чтоб прекратить шантаж российского "Газпрома" на европейском газовом рынке. А украинская ГТС готова увеличить объемы транзита и транспортировать больше газа, чем "Северный поток-2".