Украинского адвоката Саакашвили не пустили в Грузию

Украинский адвокат Евгений Грушовец, который прибыл в Тбилиси представлять интересы заключенного в грузинской тюрьме Михеила Саакашвили, был фактически депортирован без объяснения причин, сообщает Обозреватель.

Об этом сам Грушовец написал у себя в Facebook уже на борту самолета. Обратный рейс самолета был задержан, но не по причине депортации адвоката грузинского политика, а потому что некто из пассажиров внезапно отказался лететь.

У юриста отобрали паспорт и передали командиру экипажа, который обещал вернуть удостоверение личности после посадки в Борисполе.