НАПК выявило ложь в декларациях чиновников на 370 млн

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции выявили недостоверные данные в декларациях публичных служащих более чем на 370 миллионов гривен. Об этом во вторник заявила пресс-служба НАПК, сообщает Корреспондент.

"По результатам проверки уполномоченные лица НАПК выявили признаки уголовного правонарушения в 25 декларациях. Также в декларациях трех должностных лиц выявили признаки необоснованных активов – во время проверки не установлены законные источники происхождения имущества или средств на сумму свыше 1,1 млн гривен" , - говорится в сообщении.

Всего в агентстве провели полную проверку 606 деклараций публичных служащих, поданных за период с января по сентябрь.

Признаки уголовного преступления обнаружили в 25 поданных декларациях. В частности, у пяти народных депутатов, судьи Конституционного суда, двух судей высших судов, главы Государственной регуляторной службы и еще девяти чиновников.

В декларации бывшего начальника управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области выявлены признаки незаконного обогащения.

Также НАПК выявило признаки незаконного обогащения у народного депутата, заместителя директора ГБР и высокопоставленного чиновника налоговой службы в Харьковской области.

Всего в агентстве начали полную проверку 1220 деклараций.