В Харькове оштрафовали сеть магазинов за продажу конфет из РФ
Госпродпотребслужба в Харькове оштрафовала сеть магазинов сладостей за продажу российских конфет, сообщает Новое время.
По информации пресс-службы ведомства, в соответствии с постановлением Кабмина от 30.12.2015 № 1147 «О запрещении ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации», конфеты были изъяты.
«Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона», — отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.