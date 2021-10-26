В Харькове оштрафовали сеть магазинов за продажу конфет из РФ

Госпродпотребслужба в Харькове оштрафовала сеть магазинов сладостей за продажу российских конфет, сообщает Новое время.

По информации пресс-службы ведомства, в соответствии с постановлением Кабмина от 30.12.2015 № 1147 «О запрещении ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации», конфеты были изъяты.