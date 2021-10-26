Фейковая "Дія" несет угрозу банковским данным - Минцифры

Фальшивое приложение Дія может красть данные пользователя, заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в эфире телеканала Украина 24, сообщает Новое время.

По словам Баника, приложение может получить доступ ко всему, что есть на телефоне.