Фейковая "Дія" несет угрозу банковским данным - Минцифры
Фальшивое приложение Дія может красть данные пользователя, заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в эфире телеканала Украина 24, сообщает Новое время.
По словам Баника, приложение может получить доступ ко всему, что есть на телефоне.
"Это совершенно «школьное» приложение. Оно отличается от Дії всем, и главная особенность — там нет доступа к реестрам, нет доступа к документам человека, ничего этого нет. Это просто приложение, которое имитирует отображение некой фотографии на дизайне, похожем на Дію, и не больше. В то же время анализ приложения показал, что там есть доступ к банковской информации, контактам, сообщениям, файлам на телефоне — ко всему, что есть на телефоне у человека. Фейковое приложение не только может сказать, что вам есть 18 лет, но и красть ваши данные по деньгам", — предупредил представитель Минцифры.