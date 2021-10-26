Опубликованы результаты проверки декларации Зеленского

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку декларации президента Владимира Зеленского и пришло к выводу, что в документе нет признаков незаконного обогащения, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что Агентство﻿ исследовало данные, обнародованные средствами массовой информации относительно сведений о компании Maltex Multicapital Corp, зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских островов, и дома в Италии, владельцем которой является первая леди Елена Зеленская.

Как указано, глава государства предоставил НАПК копии писем директоров компаний Film Heritage Inc. и Maltex Multicapital Corp. об отсутствии каких-либо выплат в 2019-2020 годах от компании Maltex Multicapital Corp. в пользу Film Heritage Inc., а также от компании Film Heritage Inc. в пользу супруги декларанта. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских островов и Белиза, но, согласно данным ведомства, по состоянию на последний день полной проверки информация от них не поступила.

Что касается дома в итальянском городе Форте-дей-Марми, что принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L. и конечным бенефициарным владельцем которого является супруга президента, то, согласно сведениям, предоставленным владельцем объекта, в течение 2020 года Зеленский и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью. В течение отчетного периода здание использовалось юридическим лицом в хозяйственной деятельности.

В заключении НАПК говорится, что ведомство не обнаружило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов, а точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.