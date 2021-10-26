Президент внес изменения в Положение о Военном кабинете СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).﻿ Соответствующий указ №551/2021 опубликован на сайте Главы государства.

«Внести в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 12 марта 2015 года №139 (с изменением, внесенным Указом от 13 июля 2021 года №289), изменение, дополнив абзац четвертый пункта 5 после слов «Глава Государственной пограничной службы Украины» словами «руководитель разведывательного органа Администрации Государственной пограничной службы Украины» , - говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

Указ вступает в силу со дня опубликования.