Президент внес изменения в Положение о Военном кабинете СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Соответствующий указ №551/2021 опубликован на сайте Главы государства.
«Внести в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 12 марта 2015 года №139 (с изменением, внесенным Указом от 13 июля 2021 года №289), изменение, дополнив абзац четвертый пункта 5 после слов «Глава Государственной пограничной службы Украины» словами «руководитель разведывательного органа Администрации Государственной пограничной службы Украины», - говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.
Указ вступает в силу со дня опубликования.