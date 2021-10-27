Tesla предсказали потерю лидерства на рынке

Электромобильному гиганту Tesla предсказали крах из-за растущей конкуренции. Традиционные автопроизводители начали инвестировать миллиарды долларов в индустрию электрокаров, что не позволит американской компании долго сохранять лидерство на рынке США, сообщает Лента.Ру.

По данным агентства IHS Markit, на долю Tesla приходится большая часть проданных электромобилей на рынке США в 2020 году (79 процентов). Однако аналитики ожидают к 2025 году приток сотни новых моделей моделей от других компаний.

"Неудивительно, что Tesla по-прежнему доминирует в продажах, потому что она единственная, у кого действительно есть жизнеспособные продукты. На растущем рынке чрезвычайно сложно сохранить большую долю, независимо от отрасли. Мы начинаем двигаться к большему и действительно значительному числу производителей на рынке, из-за чего Tesla должна потерять свою долю" , — сказал заместитель директора IHS Markit Майкл Фиск.

Аналитики прогнозируют, что на массовое производство электромобилей в течение следующего десятилетия перейдут, в частности, компании General Motors и Volkswagen. IHS Markit ожидает, что доля электрокаров Tesla на рынке США в 2021 году упадет до 56 процентов, поскольку там были представлены новые автомобили: Ford Mustang Mach-E и Volkswagen ID.4.