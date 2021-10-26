Зеленский утвердил изменения конкурса на судью ЕСПЧ

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Указ "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины". Соответствующий указ №550/2021 опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

"Внести в Указ Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 63 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины" такие изменения" , - говорится в документе.

Согласно указу изменения касаются статьи 2, которой утвержден новый персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Также изменения внесены в статью 4 и Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

В частности отмечается, что формой работы конкурсной комиссии является заседание, которое правомочно при условии присутствия на нем большинства от состава конкурсной комиссии.

Также член конкурсной комиссии имеет право участвовать в заседании и принятии решений конкурсной комиссии в удаленном режиме с использованием электронных средств видеосвязи.

Решение конкурсной комиссии принимается путём открытого голосования большинством голосов от ее состава. При равном распределении голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Согласно документу решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии.

Этот Указ вступает в силу дня опубликования.