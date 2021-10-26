США и ЕС провели масштабную операцию против преступности в даркнете

Правоохранительные органы США и Европы арестовали 150 человек, причастных к покупке или продаже нелегальных товаров в Интернете в рамках одной из крупнейших операций против так называемой «темной сети», доступ к которой можно получить только при использовании специфического программного обеспечения, сообщает Радио Свобода.

Более 26,7 миллиона евро наличными и виртуальными валютами было изъято в рамках операции Dark HunTOR, а также 234 килограмма наркотиков и 45 единиц огнестрельного оружия, сообщает Министерство юстиции США и Европол в отдельных заявлениях 26 октября.

«Цель таких операций как сегодняшняя состоит в том, чтобы предупредить преступников, работающих в «темной сети»: правоохранительное сообщество имеет средства и глобальное партнерство, чтобы разоблачить их и привлечь к ответственности за их незаконную деятельность, даже в Dark web» , – сказал Жан-Филипп Лекуфф, заместитель исполнительного директора Европола по проведению операций.

Среди арестованных – 65 человек в США, 47 – в Германии, 24 – в Великобритании, четверо – в Италии, четверо – в Нидерландах, трое – во Франции, двое – в Швейцарии и один – в Болгарии.

Согласно заявлению США, среди изъятого – поддельные лекарства, опиоидные таблетки, более 152 килограмма амфетамина, 21 килограмм кокаина и 32,5 килограмма экстази.

Руководимое немецкими правоохранителями международное расследование длилось 10 месяцев по рынку «темных сетей», которую называют «крупнейшей в мире» и которая использовалась для продажи наркотиков, краж данных кредитных карт и распространения вредоносных программ.

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