Бельгийские силовики провели крупный антинаркотический рейд

Бельгийские полицейские задержали 64 человека в ходе спецоперации против торговли кокаином в стране, сообщает Укринформ.

По информации агентства VRT, задержанные являются членами банды, подозреваемой в торговле кокаином между странами Южной Америки и Европы.

Отмечается, что в самой спецоперации приняли участие более тысячи правоохранителей. Всего был проведен обыск в 114 местах, большинство из которых в столице - Брюсселе.

Полицейские обнаружили шесть нарколабораторий и десятки экземпляров огнестрельного оружия. Также были конфискованы 57 транспортных средств, среди которых несколько люксовых автомобилей.

Отмечается, что правоохранители также изъяли наличные деньги на сумму около 1 млн евро.