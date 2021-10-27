Более 200 отделений полиции оборудуют видеокамерами
Министерство внутренних дел планирует до конца 2022 года установить систему Custody Records в более чем 200 полицейских участках. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире программы "Мокрик По Живому", сообщает Цензор.НЕТ.
Система будет фиксировать на видео ситуацию в отделении и защищать задержанных от злоупотреблений правоохранителей, а полицейских - от незаконных действий задержанных.
Енин уточнил, что эта система уже действует в четырех областных центрах, однако МВД работает над ее внедрением и в других регионах.
"Это такой электронный офицер, который наблюдает за тобой с самого момента входа в полицейский участок, и до момента выхода из него", - пояснил Енин.
Он уточнил, что эта система уже позволила за 10 месяцев этого года спасти девять жизней.
Custody Records должна защищать как полицейского, так и задержанного. Все действия записываются на видеокамеру. Благодаря этому в любое время можно проследить, кто что говорил и поступал. Эта система уже действует в четырех изоляторах временного содержания в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре.