В США вакцину Pfizer признали безопасной для пятилетних детей

Совещательный комитет Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) рекомендовал властям одобрить использование вакцины против COVID-19 Pfizer для детей 5-11 лет, сообщает Цензор.НЕТ.

Результаты исследования компании продемонстрировали ее безопасность и эффективность. Об этом комитет FDA объявил на заседании 26 октября.

В своем решении члены комитета ссылались на успешное испытание вакцины, о котором Pfizer/BioNTech объявила в сентябре 2021 года. Исследование с участием почти 2300 детей выявило действенность вакцины на уровне 91%, а побочные эффекты были такими же, как и у 16-25-летних.

Одобрение вакцины для детей совещательным комитетом FDA еще не означает одобрения препарата для окончательного применения. Окончательное решение Центр контроля и профилактики заболеваний должен принять в начале ноября. Также он должен решить, сколько доз вакцины и кому именно вводить.

На заседании комитета глава Центра биологических исследований и оценки FDA Питер Маркс сказал: хотя дети вообще реже болеют COVID-19 и легче его переносят, все же в США более 8 300 детей в возрасте 5-11 лет нуждались в госпитализации и более 100 умерли.

Маркс отметил, что из-за эпидемии COVID-19 вынуждены были закрыться школы, а дети были лишены возможности общаться между собой. Он подчеркнул, что решение о вакцинации детей может вызвать споры, но сказал, что оно основано на научных данных.

Впрочем, члены совещательного комитета FDA отметили, что исследование Pfizer/BioNTech осуществлялось на малой выборке, чтобы определить потенциальные редкие побочные эффекты — как воспаление сердечной мышцы, которое наблюдалось в группе 12-15-летних.