Коломойский vs "Нафтогаз" в суд не пустили журналистов

Суд закрыл заседание по делу, в рамках которого олигарх Игорь Коломойский пытается отсудить у Украины 9 млрд кубометров газа. Об этом заявила общественная организация "Центр противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

"Представитель суда пояснил, что из-за карантинных ограничений вольных слушателей и журналистов в зал заседаний не пускают. Наша просьба транслировать заседания из другого помещения, как это делают в Высшем антикоррупционном суде, осталась проигнорированной" , - рассказали в ЦПК.

В организации отметили, что через 20 минут представители сторон покинули суд, отказавшись общаться с журналистами. Данное заседание по этому делу должно было быть подготовительным.