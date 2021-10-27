Украина недавно просила у Беларуси электроэнергию - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что к премьер-министру РБ недавно "обращались из Украины и просили электроэнергию". Об этом он заявил на встрече с сотрудниками районной больнице в Лиде, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне в правительстве совсем недавно премьер доложил, что они просят электричество. Что будем делать? А ну что делать? Ну, людям помогать. Вот и все", - сказал Лукашенко.
Он также в очередной раз заявил, что власти Украины якобы находятся "под внешним управлением". При этом он добавил, что не помочь было бы подло и "не по-христиански".
"Иметь избыточные мощности и не помочь соседям - это не по-славянски и не по-христиански", - резюмировал Лукашенко.