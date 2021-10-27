В Меджлисе предложили признать Курбан-Байрам госпраздником

Крымскотатарские активисты предлагают установить первые дни Курбан-Байрама и Ураза-Байрама праздничными в Украине, сообщает Укринформ.

Об этом заявил во время форума "Украина 603,7. Херсон "Юг Украины - Нива Европы" на подпанели, посвященной религиозной гармонии и межэтническому согласию, член Меджлиса крымскотатарского народа Абмежит Сулейманов.

«Мы празднуем Пасху, Троицу, говорим о 25 декабря... А не следует ли Верховной Раде признать первые дни Курбан-Байрама и Ураза-Байрама праздничными днями?» , – отметил Сулейманов.

По его словам, такое решение могло бы быть положительной политической мотивацией для граждан Украины мусульманского вероисповедания.