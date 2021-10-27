Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Боевики вооруженных формирований РФ обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ малого радиуса действия вблизи Минерального на оккупированной Донетчине, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в ежедневном отчете №251/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 26 октября 2021 года.