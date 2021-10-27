Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики вооруженных формирований РФ обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ малого радиуса действия вблизи Минерального на оккупированной Донетчине, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в ежедневном отчете №251/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 26 октября 2021 года.
"Находясь в 1,3 км северо-западнее н.п. Минеральное (неподконтрольное правительству, 10 км северо-восточнее Донецка) и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 2 выстрела и 1 очередь из стрелкового оружия на расстоянии около 1,5 км к северо-западу" , - говорится в отчете.