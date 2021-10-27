Польша намерена значительно усилить армию

Польша планирует значительно усилить вооруженные силы страны, увеличив численность армии более чем вдвое, сообщает УНИАН.

Вице-премьер-министр Польши и глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во вторник, 26 октября, анонсировал законопроект о "защите отечества", который, по его словам, будет направлен на "радикальное" усиление вооруженных сил страны.

Одна из главных особенностей законопроекта - увеличение численности вооруженных сил с нынешних 110 тысяч солдат до 250 тысяч профессиональных военных и 50 тысяч бойцов территориальной обороны. При этом прибегать к восстановлению обязательной срочной службы Польша не планирует.

Качиньский также анонсировал закупку американской военной техники, но при этом не отказался от оружия европейского производства. Такие кардинальные изменения в оборонной доктрине вице-премьер аргументировал ухудшением ситуации в мире.

В качестве примера Качиньский привел "имперские амбиции России" и "гибридную войну", которую Беларусь ведет против Польши и других стран ЕС с использованием беженцев.