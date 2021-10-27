Экипаж Crew Dragon-3 прибыл на мыс Канаверал

Экипаж корабля Crew Dragon-3 американской компании SpaceX, который 31 октября должен стартовать к Международной космической станции (МКС), во вторник прибыл на космодром на мысе Канаверал во Флориде, сообщило NASA, сообщает Интерфакс-Украина.

В состав экипажа входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить 31 октября в 02.21 по времени Восточного побережья США со стартовой площадки LC-39А Космического центра имени Кеннеди.

Стыковка пилотируемого корабля запланирована на 1 ноября. Экипаж будет работать на станции шесть месяцев.

Он сменит на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с конца апреля в рамках миссии Crew Dragon-2. В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

В течение нескольких дней оба экипажа будут одновременно находится на станции. Возвращение Crew Dragon-2 на Землю предполагается 4 ноября. Спускаемая капсула должна будет с помощью парашютной системы совершить мягкое приводнение в Атлантике вблизи Флориды.