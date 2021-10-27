На Ровенщине запустили иммунизацию детей от полиомиелита
В Ровенской области запустили нулевой раунд иммунизации детей от полиомиелита в связи с регистрацией случая вакцинородственного полиовируса типа 2, сообщает Укринформ.
Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
"По поводу ситуации, произошедшей в Ровенской области, в Украине был зарегистрирован случай вакцинородственного полиовируса типа 2. Эти результаты были подтверждены национальной референс-лабораторией ВОЗ. Соответственно состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС на уровне Ровенской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация биологического характера областного уровня. По инструкциям, которыми сейчас руководствуется правительство, был запущен нулевой раунд иммунизации детей на уровне области, который необходим для того, чтобы защитить детей от полиовируса", - сказал Кузин.
По его словам, сейчас проводится эпидемиологическое расследование, работают две команды на уровне Ровенской и Закарпатской областей, Минздрав ожидает результатов лабораторных исследований на уровне этих областей.
"В этих областях мы подчеркиваем усиление рутинной иммунизации детей в возрасте до 1 года инактивированной полиовакциной, а также охват детей других возрастных групп. Также проводятся встречи с отказывающимися от вакцинации родителями для того, чтобы убедить их или предоставить достоверную информацию о том, что такое полиомиелит, как он протекает, какие риски. И также проводится обследование контактных лиц, проживавших в одной семье, чтобы сделать определенные заключения", - рассказал он.
Главный госсанврач проинформировал, что после проведения эпидрасследования будет принято решение о проведении туровой иммунизации детского населения.