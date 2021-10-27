На Ровенщине запустили иммунизацию детей от полиомиелита

В Ровенской области запустили нулевой раунд иммунизации детей от полиомиелита в связи с регистрацией случая вакцинородственного полиовируса типа 2, сообщает Укринформ.

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"По поводу ситуации, произошедшей в Ровенской области, в Украине был зарегистрирован случай вакцинородственного полиовируса типа 2. Эти результаты были подтверждены национальной референс-лабораторией ВОЗ. Соответственно состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС на уровне Ровенской области, где была объявлена ​​чрезвычайная ситуация биологического характера областного уровня. По инструкциям, которыми сейчас руководствуется правительство, был запущен нулевой раунд иммунизации детей на уровне области, который необходим для того, чтобы защитить детей от полиовируса" , - сказал Кузин.

По его словам, сейчас проводится эпидемиологическое расследование, работают две команды на уровне Ровенской и Закарпатской областей, Минздрав ожидает результатов лабораторных исследований на уровне этих областей.

"В этих областях мы подчеркиваем усиление рутинной иммунизации детей в возрасте до 1 года инактивированной полиовакциной, а также охват детей других возрастных групп. Также проводятся встречи с отказывающимися от вакцинации родителями для того, чтобы убедить их или предоставить достоверную информацию о том, что такое полиомиелит, как он протекает, какие риски. И также проводится обследование контактных лиц, проживавших в одной семье, чтобы сделать определенные заключения" , - рассказал он.

Главный госсанврач проинформировал, что после проведения эпидрасследования будет принято решение о проведении туровой иммунизации детского населения.