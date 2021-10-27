Украина – третья в мире по суточной смертности от COVID-19

25 октября в мире диагностировали более 426 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Британии и России. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия и Украина.﻿﻿ Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, сообщает Украинская правда.

В частности, в США зафиксировали более 69 тысяч, в Британии – более 40 тысяч и в России – более 36 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Германия. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия и Украина.

Данные Worldometers

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Россия и Германия. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

За все время пандемии излечились от недуга 222 349 743 человека. В настоящее время насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.