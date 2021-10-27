Озвучен план модернизации украинской ГТС

Украина модернизирует свою газотранспортную систему (ГТС), вложив в нее за десять лет около 1,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в интервью СМИ, обнародованном во вторник, 26 октября, сообщает Корреспондент.

"Согласован регулятором 10-летний план развития ГТС, предусматривающий инвестиции в капитальное строительство. Около 1,5 миллиарда долларов. Основное направление этих инвестиций - это строительство и капитальный ремонт десяти компрессорных станций, которые будут использоваться для собственных нужд" , - сказал он.

По словам Макогона, 6 миллионов гривен из указанной сумы до конца этого года власти планируют инвестировать в ремонт, техническое обслуживание и диагностику ГТС.

Глава компании анонсировал, что в 2022 году завершится строительство компрессорной станции Яготин, а в 2025-2026 годах в стране появятся еще восемь станций.

Таким образом, подчеркнул Макогон, заявления о ненадежности украинской газотранспортной системы не соответствуют действительности.