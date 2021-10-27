Курс валют НБУ на 27 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 27 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 26 октября, вырос на 7 коп до 26.42 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 10 коп до 30.68 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 3 коп до 3.81 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 19 коп до 36.44 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 4 коп до 28.71 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 6.66 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.419000
|EUR
|Евро
|30.679100
|RUB
|Рубль
|0.380560
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.439700
|CHF
|Швейцарский франк
|28.711600
|PLN
|Польский злотый
|6.664100