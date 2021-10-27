Курс валют НБУ на 27 октября

Курс валют НБУ на 27 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 27 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 26 октября, вырос на 7 коп до 26.42 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 10 коп до 30.68 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 3 коп до 3.81 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 19 коп до 36.44 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 4 коп до 28.71 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 6.66 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.419000 +0.068
EUR Евро 30.679100 +0.104
RUB Рубль 0.380560 +0.003
GBP Фунт стерлингов 36.439700 +0.19
CHF Швейцарский франк 28.711600 +0.043
PLN Польский злотый 6.664100 +0.042

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