Как получить пенсию, если утеряны документы

Иногда выходящие на пенсию украинцы сталкиваются с проблемой, когда утеряны личные документы, а без них невозможно оформить пенсии, сообщает Сегодня.

Если утрачены личные документы, то нужно обращаться в органы госрегистрации актов гражданского состояния за выпиской.

У женщин там может возникнуть новая проблема. Если они в браке меняли фамилию, то в Пенсионном фонде их попросят документально подтвердить девичьи ФИО. Для этой процедуры недостаточно свидетельства о рождении. Нужно обратиться с запросом в органы ЗАГС.

Для подачи запроса не обязательно идти с визитом в ЗАГС, к нему может обратиться представитель пенсионера, а еще можно отправить запрос заказным письмом. В последнем случае ответ придет украинцу по почте.

Однако существуют еще один удобный способ получения документа – онлайн-запрос на сайте dracs.minjust.gov.ua. Однако здесь необходима электронная подпись и скан-копии документов, необходимых для подтверждения личности заявителя. Плата за выдачу выписки из реестра составляет 73 грн.

Для выписки нужно одно из следующих сведений о пенсионере: