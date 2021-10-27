Байден жестко раскритиковал Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что он успешнее бывшего американского лидера Дональда Трампа как в сфере борьбы с коронавирусом, так и в экономике, сообщает РИА Новости.

Байден обрушился с критикой на своего предшественника на митинге в поддержку кандидата в губернаторы штаты Виргиния от Демократической партии Терри Маколиффа. Его соперника-республиканца Гленна Янгкина президент назвал "прислужником" Трампа, который стесняется этой связи.

"Он поддерживает дурные идеи и плохой послужной список Дональда Трампа. Дональд Трамп - единственный президент со времен Герберта Гувера в 1930-х годах, за четыре года правления которого больше рабочих мест было потеряно, чем создано. А мы всего за девять месяцев работы создали больше рабочих мест, чем любой президент в истории Америки за тот же период" , - похвастался Байден.

Он повторил, что при Трампе, в чье президентство было разработаны вакцины от коронавируса и стартовала прививочная кампания, привились только 2 миллиона американцев, тогда как при Байдене - уже больше 190 миллионов.

"Вот это мне особенно нравится. Трамп любит хвастаться, что лучший индикатор экономической ситуации - это фондовый рынок. Я никогда так не считал... Но посмотрите на фондовый рынок сейчас, он вряд ли когда-то был (выше)" , - сказал Байден.

Он припомнил предшественнику штурм Капитолия его сторонниками, которые пытались сорвать утверждение конгрессом итогов президентских выборов.

"Для Дональда Трампа восстание - это не нападение на Капитолий. Нет, для Трампа восстанием стали выборы 3 ноября" , - заявил Байден.

На митинге в городе Арлингтоне, который соседствует с американской столицей Вашингтоном, он предупредил, что в случае победы республиканца штат ждут запреты "прогрессивной литературы", а права женщин на прерывание беременности окажутся под угрозой.