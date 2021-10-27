Украина сократила госдолг на $500 млн

Совокупный государственный долг Украины в гривне на конец сентября 2021 года снизился на 39,8 млрд грн и составил 2,44 трлн грн. В долларах сумма уменьшилась на $510 млн, до $92,02 млрд, сообщает UBR.

По данным Министерства финансов, прямой государственный долг уменьшился на 31,1 млрд грн (на $296 млн в долларовом эквиваленте), а гарантированный госдолг – на 8,7 млрд грн ($213 млн).

Госдолг по состоянию на конец сентября составил 2,16 трлн грн, или $81,61 млрд:

государственный внутренний долг (ОВГЗ) – 45,5%;

внешний госдолг (кредиты, еврооблигации и прочее) – 54,5%.

В сообщении указывается, что в прошлом месяце ведомство провело 23 аукциона по размещению ОВГЗ, в госбюджет поступило 20,7 млрд грн. Также Украина получила почти 38 млрд грн в качестве СДР МВФ.

"В сентябре 2021 года Минфин осуществил погашение третьей серии облигаций внешнего государственного займа, выпущенных во время реструктуризации в 2015 году, а также третий и последний выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США. Общая сумма платежей по этим инструментам составила более $2,3 млрд" , – сообщает ведомство.

Всего в январе-сентябре 2021 года платежи по погашению госдолга достигли 357,4 млрд грн, платежи по обслуживанию – 110,1 млрд грн.

Напомним, что в 2021 году на обслуживание государственного долга Украины планируется потратить 148 млрд грн. При этом запланированный рост долга составляет около 233 млрд грн.