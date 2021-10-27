27 октября: народный праздник, обычаи, приметы и запреты

27 октября: народный праздник, обычаи, приметы и запреты
Фото: Рixabay

27 октября отмечается церковный праздник Параскевы Сербской. Наши предки считали этот день переходной датой, когда осень уже закончилась, а зима ещё не наступила. В эту пору улицы покрыты непроходимой грязью, сообщает УНИАН.

День Параскевы называли бабьими святыми. В эту дату почитается женский труд. Считается, что святая Прасковья помогает женщинам в домашних делах и вышивке. В день Прасковьи нужно съесть кашу из пшена со льняным маслом. Одинокие женщины и вдовы в этот день молятся святой, чтобы она послала им жениха.

Что нельзя делать 27 октября

  • Женщинам в этот день строго запрещено прясть, иначе можно ослепнуть.
  • Этот день считается постным. Запрещено есть мясо, яйца, молочные продукты.
  • Нельзя купать детей сегодня, чтобы они не заболели.

Приметы погоды 27 октября

  1. Много грязи на дороге – через 4 неделя настоящая зима начнется.
  2. Если на рябине много ягод, то следующее лето будет дождливым.
  3. Много звезд на небе – к хорошему урожаю в следующем году.
  4. Иней сегодня предвещает морозную зиму.

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