27 октября: народный праздник, обычаи, приметы и запреты

27 октября отмечается церковный праздник Параскевы Сербской. Наши предки считали этот день переходной датой, когда осень уже закончилась, а зима ещё не наступила. В эту пору улицы покрыты непроходимой грязью, сообщает УНИАН.

День Параскевы называли бабьими святыми. В эту дату почитается женский труд. Считается, что святая Прасковья помогает женщинам в домашних делах и вышивке. В день Прасковьи нужно съесть кашу из пшена со льняным маслом. Одинокие женщины и вдовы в этот день молятся святой, чтобы она послала им жениха.

Что нельзя делать 27 октября

Женщинам в этот день строго запрещено прясть, иначе можно ослепнуть.

Этот день считается постным. Запрещено есть мясо, яйца, молочные продукты.

Нельзя купать детей сегодня, чтобы они не заболели.

Приметы погоды 27 октября