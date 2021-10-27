27 октября: народный праздник, обычаи, приметы и запреты
27 октября отмечается церковный праздник Параскевы Сербской. Наши предки считали этот день переходной датой, когда осень уже закончилась, а зима ещё не наступила. В эту пору улицы покрыты непроходимой грязью, сообщает УНИАН.
День Параскевы называли бабьими святыми. В эту дату почитается женский труд. Считается, что святая Прасковья помогает женщинам в домашних делах и вышивке. В день Прасковьи нужно съесть кашу из пшена со льняным маслом. Одинокие женщины и вдовы в этот день молятся святой, чтобы она послала им жениха.
Что нельзя делать 27 октября
- Женщинам в этот день строго запрещено прясть, иначе можно ослепнуть.
- Этот день считается постным. Запрещено есть мясо, яйца, молочные продукты.
- Нельзя купать детей сегодня, чтобы они не заболели.
Приметы погоды 27 октября
- Много грязи на дороге – через 4 неделя настоящая зима начнется.
- Если на рябине много ягод, то следующее лето будет дождливым.
- Много звезд на небе – к хорошему урожаю в следующем году.
- Иней сегодня предвещает морозную зиму.