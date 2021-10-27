Рейтинг лучших гибридных автомобилей 2021 года

Гибридные технологии в автомобилях, использующие комбинацию бензинового или дизельного мотора и электродвигателя, стремительно развиваются. Поэтому, сегодня самые дешевые гибридные авто можно купить практически по той же цене, что и обычный семейный хэтчбек. Но есть ли в этом смысл, сообщает Autoconsulting.

Предлагаем рейтинг лучших гибридных моделей по версии британского издания Carbuyer, адаптированный для украинского рынка.

Традиционные гибриды, перечисленные в данном рейтинге, производители обычно называют самозарядными. ДВС (двигатель внутреннего сгорания) они используют в качестве основного источника энергии. А при ускорении, трогании с места и движении на небольших скоростях, они получают помощь от электродвигателя и аккумуляторной батареи меньшего, чем у чистых электрокаров размера. Обычно, только на электротяге они могут проехать пару километров. Есть также PHEV - подключаемые гибриды, аккумулятор которых можно подзарядить от розетки. Эти гибридные авто могут проехать только на электричестве около полусотни километров.

В любом варианте гибридный автомобиль должен сэкономить своему владельцу деньги на топливе и быть дружелюбным к окружающей среде. Какие же модели лучше?

Hyundai Tucson - рейтинг 4,2 из 5

Этот SUV отличает смелый стиль, интегрированные в решетку радиатора “невидимые” фары, скульптурные формы колесных арок. Он также не уступает конкурентам по экономичности при низких эксплуатационных расходах. Под капотом - 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 227 л.с., который соединен с небольшим электродвигателем, питаемым от небольшой батареи. Это дает Tucson возможность двигаться на электроэнергии на короткие расстояния. В то же время, электродвигатель постоянно помогает бензиновому мотору. И это дает экономию топлива около 21 километра пробега на 10 литрах.

Внутри Tucson имеет хорошее оснащение. Например, 10,25-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, систему автоматического экстренного торможения. Плюс - практичный багажник на 616 литров. Не говоря уже о системе автоматической парковки, о которой AUTO-Consulting рассказывал в своем тесте Tucson.

Плюсы

- Смелая внешность

- Умный интерьер

- Приятная езда

Минусы

- Большая цена, по сравнению с авто с ДВС

- Слегка жесткая езда

Toyota Corolla - рейтинг 4,2 из 5

Здесь использована трансмиссия Prius, которую поместили и в четырехдверный седан и в просторный универсал Corolla. Аккумулятор и электродвигатель могут работать в паре с 1,8-литровым двигателем (как у Prius и C-HR) или - с более мощным 2,0-литровым мотором. Внутри - также уютно, как в Ford Focus или в Volkswagen Golf. Стандартное оборудование - достаточно богато. Есть светодиодные фары и камера заднего вида. Конечно, любители драйва могут пожелать, чтобы рулевое управление было более чувствительным. Но Corolla вполне удобна, дружелюбна и достаточно хорошо управляется.

Плюсы

- Комфортная езда

- Практичность

- Недорого в эксплуатации

Минусы

- Скучноватая езда

- Плохая информационно-развлекательная система

- Ограниченная буксировочная способность

Honda Jazz - рейтинг 4,1 из 5

Новая Honda Jazz доступна только с гибридной трансмиссией, которая сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, но без коробки передач. Что важно знать, так это то, что это тихий и комфортный автомобиль, если вы резко не ускоряетесь. А еще Jazz очень эффективен. Он экономит почти 27 км 10 на литрах бензина.

Новый Jazz получил гораздо лучший сенсорный экран, чем раньше, а также новую прочную наружную отделку в варианте Crosstar с элементами стиля внедорожника. У него все еще есть «волшебные сиденья» сзади и много места. Поэтому, он более просторный, чем Ford Fiesta или Renault Clio. На этого японца безусловно, стоит обратить внимание, если вы хотите вместительный и недорогой в эксплуатации автомобиль.

Плюсы

- Низкие эксплуатационные расходы

- Плавное и легкое вождение

- Улучшенная информационно

- развлекательная система

Минусы

- Не очень комфортно на больших колесах

- Среднее загрузочное пространство

- Гибридная технология увеличивает цену

Honda CR-V Hybrid - рейтинг 4,1 из 5

Honda планирует к 2022 году электрифицировать почти весь свой модельный ряд. И приверженность японцев к гибридным двигателям подчеркивается отсутствием дизельной модели в линейке CR-V. Это означает, что данный SUV хорошо подходит для езды по городу, где вы можете на короткие расстояния передвигаться только на электричестве.

Впечатляет плавность хода, тишина и комфорт движения. Особенно, по сравнению с бензиновой моделью с вариатором CVT. Интерьер хорошо продуман и даже базовый автомобиль поставляется с пакетом помощи водителю Honda Sensing.

Плюсы

- Хорошая экономия топлива в городе

- Приятная езда

- Тихий и хорошо оборудованный

Минусы

- Не самый изысканный интерьер

- Нет семиместного варианта

Toyota C-HR - рейтинг 4,1 из 5

Toyota всегда была в авангарде технологий, но также приобрела репутацию консервативного дизайна. Возможно, C-HR является доказательством того, что японские стилисты в этой модели догнали и перегнали моду. C-HR имеет не только передовую гибридную трансмиссию, но и не был похож ни на один другой кроссовер, когда появился на рынке. Резкие линии, скрытые ручки задних дверей и ниспадающая линия крыши скрывают тот факт, что C-HR почти размером с Nissan Qashqai, но выглядит намного спортивнее.

Имея ту же трансмиссию, что и последний Prius, он может похвастаться 1,8-литровым бензиновым двигателем и разгоняется до 100 км/ч за разумные 11 секунд. Более высокий кузов означает, что он не может сравниться с Prius по экономичности, но около 24 км на 10 л топлива он экономит, побеждая дизельных конкурентов. В 2019 году был представлен 2,0-литровый вариант, который менее экономичен, но динамичнее. У C-HR - аккуратное управление и комфортная езда, и только автоматическая коробка передач CVT несколько портит изысканность.

Плюсы

- Оригинальный дизайн

- Эффективные гибридные двигатели

- Качественный интерьер

Минусы

- Не так практичен, как конкуренты

- 1,8-литровому гибриду не хватает динамики

- Вариатор CVT шумноват

Toyota RAV4 - рейтинг 4 из 5

Его квадратные арки и острые форму придают автомобилю более смелый вид, чем у многих конкурентов. А внешние размеры - соответствуют большому внутреннему пространству в салоне и вместительному багажнику. RAV4 теперь имеет Apple CarPlay и Android Auto в стандартной комплектации. Это означает, что вы можете обойти информационно-развлекательную систему Toyota, которая, по мнению Carbuyer, является самой слабой частью данного автомобиля.

Toyota RAV4 - гибрид, состоящий из 2,5-литрового бензинового двигателя с электромотором и аккумулятором. Двигатель большого объема, но вся система экономична - RAV4 экономит 21 км на 10 л. Но в то же время он динамичный. Версия с передним приводом мощностью 215 л.с. и полноприводная модель мощностью 219 л.с. имеют разгон до 100 км/ч за 8,4 и 8,1 секунды соответственно. Большую часть времени кроссовер тихий и изысканный. Как и в CR-V, вы можете путешествовать по городу на небольшие расстояния только на электротяге.

RAV4 также доступен как PHEV. Оснащенный тем же 2,5-литровым бензиновым двигателем, он имеет дополнительно два электромотора, что в сумме дает ему мощность 302 л.с. Он может проехать до 75 км без бензинового двигателя.

Плюсы

- Низкие выбросы CO2

- Смелый новый дизайн

- Функциональный интерьер

Минусы

- Плохая информационно-развлекательная система

- Ограниченный модельный ряд

- Нет семиместного варианта

Hyundai Ioniq Hybrid - рейтинг 3,9 из 5

Потенциальные покупатели Prius также должны взглянуть на Hyundai Ioniq. У него - обтекаемый дизайн, как у Toyota, и аналогичный показатель экономии топлива, подобный дизельным моделям. Но стоит он немного дешевле и может похвастаться большим грузовым пространством. Модель Ioniq Hybrid обгоняет по практичности и пространству внутри многие семейные хэтчбеки с бензиновым и дизельным двигателем. И эта модель - хороший вариант, если у вас ограниченные возможности для подключения автомобиля к розетке.

Плюсы

- Приятная внешность

- Достойная практичность

- Низкие эксплуатационные расходы

Минусы

- Недорогой пластик внутри

- Звуки двигателя натужные на высоких оборотах

- Не так дешев в эксплуатации, как электрические и подключаемые версии.

Также в списке Carbuyer Toyota Prius. Технологии, использованные в этой модели, совершенствовались с конца 90-х годов прошлого века и сегодня успешно используются во многих моделях Toyota. В том числе и в тех, которые попали в ТОП-7 лучших гибридов. Еще в рейтинге Carbuyer - гибридные KIA Niro и Toyota Yaris.