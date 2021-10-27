Рейтинг лучших гибридных автомобилей 2021 года
Гибридные технологии в автомобилях, использующие комбинацию бензинового или дизельного мотора и электродвигателя, стремительно развиваются. Поэтому, сегодня самые дешевые гибридные авто можно купить практически по той же цене, что и обычный семейный хэтчбек. Но есть ли в этом смысл, сообщает Autoconsulting.
Предлагаем рейтинг лучших гибридных моделей по версии британского издания Carbuyer, адаптированный для украинского рынка.
Традиционные гибриды, перечисленные в данном рейтинге, производители обычно называют самозарядными. ДВС (двигатель внутреннего сгорания) они используют в качестве основного источника энергии. А при ускорении, трогании с места и движении на небольших скоростях, они получают помощь от электродвигателя и аккумуляторной батареи меньшего, чем у чистых электрокаров размера. Обычно, только на электротяге они могут проехать пару километров. Есть также PHEV - подключаемые гибриды, аккумулятор которых можно подзарядить от розетки. Эти гибридные авто могут проехать только на электричестве около полусотни километров.
В любом варианте гибридный автомобиль должен сэкономить своему владельцу деньги на топливе и быть дружелюбным к окружающей среде. Какие же модели лучше?
Hyundai Tucson - рейтинг 4,2 из 5
Этот SUV отличает смелый стиль, интегрированные в решетку радиатора “невидимые” фары, скульптурные формы колесных арок. Он также не уступает конкурентам по экономичности при низких эксплуатационных расходах. Под капотом - 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 227 л.с., который соединен с небольшим электродвигателем, питаемым от небольшой батареи. Это дает Tucson возможность двигаться на электроэнергии на короткие расстояния. В то же время, электродвигатель постоянно помогает бензиновому мотору. И это дает экономию топлива около 21 километра пробега на 10 литрах.
Внутри Tucson имеет хорошее оснащение. Например, 10,25-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, систему автоматического экстренного торможения. Плюс - практичный багажник на 616 литров. Не говоря уже о системе автоматической парковки, о которой AUTO-Consulting рассказывал в своем тесте Tucson.
Плюсы
- Смелая внешность
- Умный интерьер
- Приятная езда
Минусы
- Большая цена, по сравнению с авто с ДВС
- Слегка жесткая езда
Toyota Corolla - рейтинг 4,2 из 5
Здесь использована трансмиссия Prius, которую поместили и в четырехдверный седан и в просторный универсал Corolla. Аккумулятор и электродвигатель могут работать в паре с 1,8-литровым двигателем (как у Prius и C-HR) или - с более мощным 2,0-литровым мотором. Внутри - также уютно, как в Ford Focus или в Volkswagen Golf. Стандартное оборудование - достаточно богато. Есть светодиодные фары и камера заднего вида. Конечно, любители драйва могут пожелать, чтобы рулевое управление было более чувствительным. Но Corolla вполне удобна, дружелюбна и достаточно хорошо управляется.
Плюсы
- Комфортная езда
- Практичность
- Недорого в эксплуатации
Минусы
- Скучноватая езда
- Плохая информационно-развлекательная система
- Ограниченная буксировочная способность
Honda Jazz - рейтинг 4,1 из 5
Новая Honda Jazz доступна только с гибридной трансмиссией, которая сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, но без коробки передач. Что важно знать, так это то, что это тихий и комфортный автомобиль, если вы резко не ускоряетесь. А еще Jazz очень эффективен. Он экономит почти 27 км 10 на литрах бензина.
Новый Jazz получил гораздо лучший сенсорный экран, чем раньше, а также новую прочную наружную отделку в варианте Crosstar с элементами стиля внедорожника. У него все еще есть «волшебные сиденья» сзади и много места. Поэтому, он более просторный, чем Ford Fiesta или Renault Clio. На этого японца безусловно, стоит обратить внимание, если вы хотите вместительный и недорогой в эксплуатации автомобиль.
Плюсы
- Низкие эксплуатационные расходы
- Плавное и легкое вождение
- Улучшенная информационно
- развлекательная система
Минусы
- Не очень комфортно на больших колесах
- Среднее загрузочное пространство
- Гибридная технология увеличивает цену
Honda CR-V Hybrid - рейтинг 4,1 из 5
Honda планирует к 2022 году электрифицировать почти весь свой модельный ряд. И приверженность японцев к гибридным двигателям подчеркивается отсутствием дизельной модели в линейке CR-V. Это означает, что данный SUV хорошо подходит для езды по городу, где вы можете на короткие расстояния передвигаться только на электричестве.
Впечатляет плавность хода, тишина и комфорт движения. Особенно, по сравнению с бензиновой моделью с вариатором CVT. Интерьер хорошо продуман и даже базовый автомобиль поставляется с пакетом помощи водителю Honda Sensing.
Плюсы
- Хорошая экономия топлива в городе
- Приятная езда
- Тихий и хорошо оборудованный
Минусы
- Не самый изысканный интерьер
- Нет семиместного варианта
Toyota C-HR - рейтинг 4,1 из 5
Toyota всегда была в авангарде технологий, но также приобрела репутацию консервативного дизайна. Возможно, C-HR является доказательством того, что японские стилисты в этой модели догнали и перегнали моду. C-HR имеет не только передовую гибридную трансмиссию, но и не был похож ни на один другой кроссовер, когда появился на рынке. Резкие линии, скрытые ручки задних дверей и ниспадающая линия крыши скрывают тот факт, что C-HR почти размером с Nissan Qashqai, но выглядит намного спортивнее.
Имея ту же трансмиссию, что и последний Prius, он может похвастаться 1,8-литровым бензиновым двигателем и разгоняется до 100 км/ч за разумные 11 секунд. Более высокий кузов означает, что он не может сравниться с Prius по экономичности, но около 24 км на 10 л топлива он экономит, побеждая дизельных конкурентов. В 2019 году был представлен 2,0-литровый вариант, который менее экономичен, но динамичнее. У C-HR - аккуратное управление и комфортная езда, и только автоматическая коробка передач CVT несколько портит изысканность.
Плюсы
- Оригинальный дизайн
- Эффективные гибридные двигатели
- Качественный интерьер
Минусы
- Не так практичен, как конкуренты
- 1,8-литровому гибриду не хватает динамики
- Вариатор CVT шумноват
Toyota RAV4 - рейтинг 4 из 5
Его квадратные арки и острые форму придают автомобилю более смелый вид, чем у многих конкурентов. А внешние размеры - соответствуют большому внутреннему пространству в салоне и вместительному багажнику. RAV4 теперь имеет Apple CarPlay и Android Auto в стандартной комплектации. Это означает, что вы можете обойти информационно-развлекательную систему Toyota, которая, по мнению Carbuyer, является самой слабой частью данного автомобиля.
Toyota RAV4 - гибрид, состоящий из 2,5-литрового бензинового двигателя с электромотором и аккумулятором. Двигатель большого объема, но вся система экономична - RAV4 экономит 21 км на 10 л. Но в то же время он динамичный. Версия с передним приводом мощностью 215 л.с. и полноприводная модель мощностью 219 л.с. имеют разгон до 100 км/ч за 8,4 и 8,1 секунды соответственно. Большую часть времени кроссовер тихий и изысканный. Как и в CR-V, вы можете путешествовать по городу на небольшие расстояния только на электротяге.
RAV4 также доступен как PHEV. Оснащенный тем же 2,5-литровым бензиновым двигателем, он имеет дополнительно два электромотора, что в сумме дает ему мощность 302 л.с. Он может проехать до 75 км без бензинового двигателя.
Плюсы
- Низкие выбросы CO2
- Смелый новый дизайн
- Функциональный интерьер
Минусы
- Плохая информационно-развлекательная система
- Ограниченный модельный ряд
- Нет семиместного варианта
Hyundai Ioniq Hybrid - рейтинг 3,9 из 5
Потенциальные покупатели Prius также должны взглянуть на Hyundai Ioniq. У него - обтекаемый дизайн, как у Toyota, и аналогичный показатель экономии топлива, подобный дизельным моделям. Но стоит он немного дешевле и может похвастаться большим грузовым пространством. Модель Ioniq Hybrid обгоняет по практичности и пространству внутри многие семейные хэтчбеки с бензиновым и дизельным двигателем. И эта модель - хороший вариант, если у вас ограниченные возможности для подключения автомобиля к розетке.
Плюсы
- Приятная внешность
- Достойная практичность
- Низкие эксплуатационные расходы
Минусы
- Недорогой пластик внутри
- Звуки двигателя натужные на высоких оборотах
- Не так дешев в эксплуатации, как электрические и подключаемые версии.
Также в списке Carbuyer Toyota Prius. Технологии, использованные в этой модели, совершенствовались с конца 90-х годов прошлого века и сегодня успешно используются во многих моделях Toyota. В том числе и в тех, которые попали в ТОП-7 лучших гибридов. Еще в рейтинге Carbuyer - гибридные KIA Niro и Toyota Yaris.