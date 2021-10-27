Как правильно просить повышения заработной платы

Если работник хочет попросить у начальства повышение зарплаты, прежде всего нужно очень тщательно подготовится к разговору. Как говорит психолог Елена Адамюк, необходимо почувствовать свою готовность к новой заработной плате и осознать, отвечаете ли тому уровню, который хотите запросить, сообщает Обозреватель.

Психолог и коуч рассказала, что следует учесть при разговоре с работодателем и какие аргументы подготовить.

"Если вы уже давно выполняете задачи и обязанности по заниженной стоимости, вам будет трудно аргументировать руководству, почему так долго вы соглашались с этими условиями и вдруг передумали" , – отмечает специалистка.

По словам Адамюк, нужно тщательно подготовиться к серьезному разговору. Психолог советует:

выяснить средний уровень зарплат на аналогичной должности в регионе;

настроить себя на конструктивный диалог – не требовать, а аргументированно донести свою позицию;

не срываться во время встречи и не доводить до конфликта: донести заинтересованность работы в компании;

заверить в желании развиваться в пользу компании.

"Перед тем, как пойти к руководству, спросите себя – хотите ли вы оставаться на этой работе, если получите отказ повышения зарплаты, и действительно ли вы заслуживаете этого повышения глазами работодателя" , – добавила Адамюк.

Отметим, в Украине самую высокую зарплату предлагают C++ программистам (создание программных продуктов) – в среднем 70 тыс. грн. Среди самых популярных профессий идут менеджеры по продажам, продавцы и водители.

В топ-5 самых популярных профессий вошли: