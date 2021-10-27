Как правильно просить повышения заработной платы
Если работник хочет попросить у начальства повышение зарплаты, прежде всего нужно очень тщательно подготовится к разговору. Как говорит психолог Елена Адамюк, необходимо почувствовать свою готовность к новой заработной плате и осознать, отвечаете ли тому уровню, который хотите запросить, сообщает Обозреватель.
Психолог и коуч рассказала, что следует учесть при разговоре с работодателем и какие аргументы подготовить.
"Если вы уже давно выполняете задачи и обязанности по заниженной стоимости, вам будет трудно аргументировать руководству, почему так долго вы соглашались с этими условиями и вдруг передумали", – отмечает специалистка.
По словам Адамюк, нужно тщательно подготовиться к серьезному разговору. Психолог советует:
- выяснить средний уровень зарплат на аналогичной должности в регионе;
- настроить себя на конструктивный диалог – не требовать, а аргументированно донести свою позицию;
- не срываться во время встречи и не доводить до конфликта: донести заинтересованность работы в компании;
- заверить в желании развиваться в пользу компании.
"Перед тем, как пойти к руководству, спросите себя – хотите ли вы оставаться на этой работе, если получите отказ повышения зарплаты, и действительно ли вы заслуживаете этого повышения глазами работодателя", – добавила Адамюк.
Отметим, в Украине самую высокую зарплату предлагают C++ программистам (создание программных продуктов) – в среднем 70 тыс. грн. Среди самых популярных профессий идут менеджеры по продажам, продавцы и водители.
В топ-5 самых популярных профессий вошли:
- менеджер по продажам (19 тыс. грн);
- продавец-консультант (11,3 тыс. грн);
- водитель (17,5 тыс. грн);
- администратор (12,5 тыс. грн);
- повар (14 тыс. грн).