Пентагон заявил о возможной атаке ИГИЛ по США

"Исламское государство" в Афганистане может нанести удар по США всего в течение полугода, сообщает Корреспондент.

Об этом со ссылкой на данные американской разведки заявил в Конгрессе США замминистра обороны по вопросам политики Колин Каль.

По его словам, ИГИЛ-К в Афганистане намерен нанести удар уже в 2022 году. Как предполагает разведка, это может произойти в период от полугода до 12 месяцев.

"В настоящее время разведывательное сообщество считает, что ИГИЛ-К ("Исламское государство Хорасан", базирующееся в Афганистане, - ред.) и "Аль-Каида" намерены проводить внешние операции, в том числе против Соединенных Штатов. Но ни одна из них в настоящее время не имеет для этого возможности. Мы могли бы увидеть, как ИГИЛ-К создаст такую ​​возможность где-то за 6 или 12 месяцев" , - сказал Каль.

Все же пока неясно, сможет ли "Талибан" эффективно бороться с "Исламским государством" после ухода США, отметил чиновник.