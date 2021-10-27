Проблемы со щитовидкой и ЖКТ: кому противопоказан спортзал
Многие из нас считают, что если стоит задача снизить вес или проработать проблемную зону тела, то чем больше физической нагрузки, тем лучше, а интенсивные тренировки в спортзале - всегда на пользу, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
На самом деле во многих случаях это далеко не так. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.
Если тело уже истощено (лишним весом или хроническим стрессом) и находится в дисбалансе, то длительные интенсивные тренировки, в спортзале или дома, могут только навредить.
Высокоинтенсивные тренировки, длительное изнуряющее кардио пойдут на пользу только очень здоровым людям. Для тех же, у кого уже есть проблемы, тренировки должны быть наиболее мягкими, гармоничными и поддерживать нервную и гормональные системы, а не истощать тело, хоть это и кажется логичным при желании похудеть.
В каких случаях спортзал лучше заменить чем-то мягким и спокойным
- Снижение функции щитовидной железы. Не оптимальные показатели ТТГ (выше 2,5) сниженный показатель свободного Т3 (оптимум верхняя граница нормы).
- Дефицит половых гормонов, особенно - сниженный тестостерон. Сниженный тестостерон говорит о том, что процесс жиросжигания в организме сильно замедлен, также как и образование новых мышц. С низким тестостероном можно бегать, как белка в колесе, вложить много усилий, но результата не увидеть.
- Дефицит витамина D3. Витамин D3 тоже необходим для жиросжигания и для оптимальной чувствительности клеток к инсулину.
- Инсулинорезистентность и лептинорезистентность. Если лептин сильно выше 10 единиц или инсулин выше 6-7.
- Повышенный гликированный гемоглобин, выше 5,1. Может говорить о том, что на сильные интенсивные тренировки у вас не будет хватать энергии и организм может воспринимать их как стресс и, наоборот, больше запасать жир.
- Дефицит железа. Когда ферритин и гемоглобин низкие, то мы можем быстрее задыхаться, из-за гипоксии, которая обычно сопутствует дефициту железа. Восстановление после интенсивных тренировок будет очень медленным. Плюс повышается потребность железа, которого и так не хватает организму и можно погрузиться в еще больший дефицит.
- Недостаток сна.
- Сильный дисбаланс в работе ЖКТ.
- Хронический стресс.