Проблемы со щитовидкой и ЖКТ: кому противопоказан спортзал

Многие из нас считают, что если стоит задача снизить вес или проработать проблемную зону тела, то чем больше физической нагрузки, тем лучше, а интенсивные тренировки в спортзале - всегда на пользу, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

На самом деле во многих случаях это далеко не так. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.

Если тело уже истощено (лишним весом или хроническим стрессом) и находится в дисбалансе, то длительные интенсивные тренировки, в спортзале или дома, могут только навредить.

Высокоинтенсивные тренировки, длительное изнуряющее кардио пойдут на пользу только очень здоровым людям. Для тех же, у кого уже есть проблемы, тренировки должны быть наиболее мягкими, гармоничными и поддерживать нервную и гормональные системы, а не истощать тело, хоть это и кажется логичным при желании похудеть.





В каких случаях спортзал лучше заменить чем-то мягким и спокойным