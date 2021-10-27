Концентрация CO2 в атмосфере Земли бьет рекорды

50% выбросов поглощают океаны и наземные экосистемы, но со временем они будут делать это хуже, сообщает GreenPost.

В 2020 году концентрация парниковых газов в атмосфере планеты достигла нового рекорда. Об этом говорится в бюллетене Всемирной метеорологической организации (специализированное учреждение ООН).

Ученые сообщили, что ситуацию не улучшило даже временное понижение выбросов во время пандемии COVID-19. По данным экспертов, концентрация углекислого газа достигла 413,2 части на миллион, а это 149 % доиндустриального уровня. Концентрация метана составляла 262 %, а закиси азота (N2O) — 123 % уровней 1750 года.

Кроме того, учитывая долгую жизнь молекул CO2, даже если выбросы и будут резко сокращены до нулевого уровня, нынешний уровень температуры будет сохраняться в течение еще нескольких десятилетий.

«Рост концентрации парниковых газов обернется для людей не только глобальным потеплением, но и ростом количества экстремальных погодных явлений: жара, проливные дожди, повышение уровня моря и окисление океана, таяние льда, и все это приведет к негативным социально-экономическим последствиям», — сказано в бюллетене .

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что при нынешних темпах роста концентрации парниковых газов к концу столетия повышение температуры может значительно превысить целевые показатели Парижского соглашения в 1,5–2 градуса по Цельсию выше доиндустриальных уровней.

«Мы значительно отклонились от курса», — сказал он .

Эксперты предупредили, что 50 % выбросов поглощают океаны и наземные экосистемы, однако в будущем их способность выступать буфером в борьбе с повышением температур будет снижаться.