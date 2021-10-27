В Украину идет конкурент АТБ: как будут выглядеть магазины

Крупнейшая европейская сеть Lidl, которая вскоре может появится в Украине, будет делать упор на товары собственных торговых марок. Кроме того, в магазинах не будет дорогих витрин: товар выкладывают в упаковке производителя, прямо в ящиках один на другой, сообщает Обозреватель.

Lidl может стать главным конкурентом АТБ, так как обе сети делают упор на доступность товаров. Кроме того, запуск европейской сети ускорит закрытие сетей "Экомаркет" и "Велика кишеня" в Украине.

"Мы сводим накладные расходы к минимуму и исключаем ненужные расходы" , – говорится на сайте компании.

Покупателям предлагают приносить свои сумки, а не покупать уже пакетированный товар.

Как выглядит супермаркет. Источник: Wiki

"Кроме того, мы показываем наши продукты в специальных коробках, а не пополняем запасы и складываем их по отдельности. Наши сотрудники просто заменяют коробки по мере необходимости, экономя часы каждую неделю" , – говорится на сайте.