В Украину идет конкурент АТБ: как будут выглядеть магазины
Крупнейшая европейская сеть Lidl, которая вскоре может появится в Украине, будет делать упор на товары собственных торговых марок. Кроме того, в магазинах не будет дорогих витрин: товар выкладывают в упаковке производителя, прямо в ящиках один на другой, сообщает Обозреватель.
Lidl может стать главным конкурентом АТБ, так как обе сети делают упор на доступность товаров. Кроме того, запуск европейской сети ускорит закрытие сетей "Экомаркет" и "Велика кишеня" в Украине.
"Мы сводим накладные расходы к минимуму и исключаем ненужные расходы", – говорится на сайте компании.
Покупателям предлагают приносить свои сумки, а не покупать уже пакетированный товар.
"Кроме того, мы показываем наши продукты в специальных коробках, а не пополняем запасы и складываем их по отдельности. Наши сотрудники просто заменяют коробки по мере необходимости, экономя часы каждую неделю", – говорится на сайте.
"У лидера рынка, АТБ – технологический отрыв не менее 10 лет. Но при системном подходе, выборе правильной стратегии и команды, Lidl сможет составить ему достойную конкуренцию", – рассказывает Андрей Жук, соучредитель и глава правления Ассоциации ритейлеров Украины.