НАН обнаружили в Киеве явные нестыковки в COVID-статистике
В Национальной академии наук (НАН) сообщили о нестыковке в COVID-статистике Киева. Количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официальных новых случаев, сообщает РБК-Украина.
Ученые сообщили, что наблюдается наибольшая несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выявлений.
"В Киеве ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как из статистики новых выявлений этого не видно", – говорят в НАН.