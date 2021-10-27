НАН обнаружили в Киеве явные нестыковки в COVID-статистике

В Национальной академии наук (НАН) сообщили о нестыковке в COVID-статистике Киева. Количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официальных новых случаев, сообщает РБК-Украина.

Ученые сообщили, что наблюдается наибольшая несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выявлений.