Археологи раскрыли тайну древнего монастыря
На территории Фаунтинского аббатства, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, находился огромный кожевенный завод, сообщает Корреспондент.
Британские археологи разгадали тайну "загадочной" полосы земли на территории Фаунтинского аббатства в графстве Северный Йоркшир. Как оказалось, на этом месте был огромный кожевенный завод возрастом около 850 лет, пишет газета The Daily Mail.
Во время исследований руин аббатства, построенного в 1132 году, ученые долгое время не могли определить происхождение полосы земли в форме "дорожки для боулинга" в восточной части комплекса.
Анализ местности с помощью георадара показал, что много веков назад на этом месте располагались два крупных каменных здания шириной 16 метров, вокруг которых были резервуары и другие мелкие сооружения. Это позволило сделать вывод, что там находился кожевенный завод.
По мнению экспертов из Университета Брэдфорда и Национального фонда Британии, завод действовал с конца 1150-х или 1160-х годов вплоть до 1539 года, когда в разгар английской реформации король Генрих VIII закрыл все монастыри Англии, а здание аббатства было разрушено.
Подчеркивается, что открытие решило "недостающую часть головоломки" аббатства. При этом многие годы считалось, что на этой территории вряд ли удастся обнаружить что-либо новое.
Руины Фаунтинского аббатства являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.