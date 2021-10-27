Стало известно, с кем ведет переговоры Разумков

Отправленный в отставку с должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков ведет переговоры с доктором Евгением Комаровским и журналистом Дмитрием Гордоном для создания политического объединения, которое смогло бы конкурировать на выборах с командой президента Владимира Зеленского, сообщает Сегодня.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Юрий Луценко.

"Разумков на сегодняшний день стал альтернативой для электората Зеленского. И инсайд – он ведет плодотворные, по моим данным, переговоры с доктором Комаровским и господином Гордоном. Это трио будет очень серьезным магнитом для разочарованного в Зеленском электорате "слуг народа"", – сказал Луценко.

На реплику ведущей о том, что Гордон публично открещивался от желания заниматься политикой, экс-генпрокурор возразил:

"Гордон занимается политикой и будет заниматься политикой. Правда, как человек, уже ставший политиком, он умеет придавать словам разные значения".