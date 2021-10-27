Названы украинские города с самым чистым воздухом и мобильностью

Хмельницкий, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский и Тетиев стали лучшими городами по качеству воздуха. А по критерию устойчивой мобильности победили Львов, Чернигов, Ивано-Франковск, Дрогобыч. Город Дубно получил отличие, сообщает GreenPost.

Таковы результаты всеукраинского конкурса по устойчивой мобильности и качеству воздуха "Лучший город".

Конкурс ОО "Центр экологических инициатив "Экодия" запустила летом 2021 года с двумя номинациями: "Воздух" и "Мобильность".

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку от города. Далее проходил опрос жителей и жительниц городов — участников конкурса, в частности, по оценке качества общественного транспорта, ситуации с парковкой, велосипедной инфраструктурой, зелеными зонами и мониторингом качества воздуха. Организаторы конкурса получили более тысячи отзывов.

Система оценки заявок была многомерной. Это и отзывы общественности, и статистические данные — например, данные по выбросам, оценка распределения бюджетов, регистрация подержанных автомобилей.

Члены жюри оценили каждую заявку и обсудили спорные вопросы. Для каждой из двух номинаций был свой состав экспертного жюри.

Всего организаторы конкурса получили 33 заявки от 27 городов.

По итогам конкурса были определены города-победители по критерию населения: до 50 тыс. (только для номинации "Воздух"), от 50 до 100 тыс., от 100 до 250 тыс. и более 250 тыс. населения.