От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021

Захотелось перемен в образе? Вы даже решились на короткую стрижку? Или, может, у вас и так короткие волосы, но хочется чего-то нового, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram показала, какие стрижки на короткие волосы в этом сезоне - самые трендовые.

Актуальные стрижки / укладки / окрашивания на короткие волосы

Самые топовые стрижки у зарубежных звезд и блогеров:

  • Пикси,
  • маллет,
  • каре.

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021
фото instagram.com/faila_spb

Модификаций у таких причесок очень много - отталкивайтесь, прежде всего, от формы / строения лица / черепа, всей портретной зоны.

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021
фото instagram.com/faila_spb

Такие стрижки могут как подчеркнуть вашу природную красоту, так и обнажить некоторые особенности.

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021
фото instagram.com/faila_spb

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021
фото instagram.com/faila_spb

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021
фото instagram.com/faila_spb

Актуальные стрижки / укладки / окрашивания на волосы средней длины

  1. либо с челкой / без челки,
  2. либо ухоженные, прямые,
  3. либо небрежно завитые в локоны,
  4. либо пышно уложенные - в стиле актрис из сериала "Династия" (отголоски 80-х).
  5. Волосы могут также быть собраны в тугой / небрежный конский хвост (высокий или низкий).
  6. По-прежнему актуальны крабики или заколки у лица.
  7. Еще один тренд (кстати, долгоиграющий) - осветленные пряди у лица.
  8. Самые отчаянные перекрашивают волосы в розовый или изумрудный оттенки.

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021
фото instagram.com/faila_spb

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021
фото instagram.com/faila_spb
От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021
фото instagram.com/faila_spb

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