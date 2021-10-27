От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021

Захотелось перемен в образе? Вы даже решились на короткую стрижку? Или, может, у вас и так короткие волосы, но хочется чего-то нового, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram показала, какие стрижки на короткие волосы в этом сезоне - самые трендовые.

Актуальные стрижки / укладки / окрашивания на короткие волосы

Самые топовые стрижки у зарубежных звезд и блогеров:

Пикси,

маллет,

каре.

фото instagram.com/faila_spb

Модификаций у таких причесок очень много - отталкивайтесь, прежде всего, от формы / строения лица / черепа, всей портретной зоны.

фото instagram.com/faila_spb

Такие стрижки могут как подчеркнуть вашу природную красоту, так и обнажить некоторые особенности.

фото instagram.com/faila_spb

фото instagram.com/faila_spb

фото instagram.com/faila_spb

Актуальные стрижки / укладки / окрашивания на волосы средней длины

либо с челкой / без челки, либо ухоженные, прямые, либо небрежно завитые в локоны, либо пышно уложенные - в стиле актрис из сериала "Династия" (отголоски 80-х). Волосы могут также быть собраны в тугой / небрежный конский хвост (высокий или низкий). По-прежнему актуальны крабики или заколки у лица. Еще один тренд (кстати, долгоиграющий) - осветленные пряди у лица. Самые отчаянные перекрашивают волосы в розовый или изумрудный оттенки.

фото instagram.com/faila_spb

фото instagram.com/faila_spb