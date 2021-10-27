От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021
Захотелось перемен в образе? Вы даже решились на короткую стрижку? Или, может, у вас и так короткие волосы, но хочется чего-то нового, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Стилист Файила Кадырова в своем Instagram показала, какие стрижки на короткие волосы в этом сезоне - самые трендовые.
Актуальные стрижки / укладки / окрашивания на короткие волосы
Самые топовые стрижки у зарубежных звезд и блогеров:
- Пикси,
- маллет,
- каре.
Модификаций у таких причесок очень много - отталкивайтесь, прежде всего, от формы / строения лица / черепа, всей портретной зоны.
Такие стрижки могут как подчеркнуть вашу природную красоту, так и обнажить некоторые особенности.
Актуальные стрижки / укладки / окрашивания на волосы средней длины
- либо с челкой / без челки,
- либо ухоженные, прямые,
- либо небрежно завитые в локоны,
- либо пышно уложенные - в стиле актрис из сериала "Династия" (отголоски 80-х).
- Волосы могут также быть собраны в тугой / небрежный конский хвост (высокий или низкий).
- По-прежнему актуальны крабики или заколки у лица.
- Еще один тренд (кстати, долгоиграющий) - осветленные пряди у лица.
- Самые отчаянные перекрашивают волосы в розовый или изумрудный оттенки.