Авто в 91 год: украинец установил необычный рекорд

Украинец стал владельцем машины в 91-летнем возрасте. Это рекордный показатель для отечественных автолюбителей, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет Региональный сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области на своей странице в Facebook.

Это не первый возрастной рекорд, зафиксированный работниками ведомства. В августе этого года 79-летняя жительница области по имени Ольга получила свое первое водительское удостоверение . А очередным рекордсменом стал 91-летний Степан, впервые ставший полноправным владельцем авто в столь солидном возрасте.

В августе этого года 79-летняя жительница Николаевской области получила свое первое в жизни водительское удостоверение. Источник: myk.hsc.gov.ua

Мужчина с талоном записи в е-очередь посетил сервисный центр МВД, чтобы осуществить перерегистрацию автомобиля на свое имя. Предоставив все необходимые документы, через несколько часов счастливый автолюбитель уже держал в руках номерную табличку.

Интересно, что в прошлом Степан был водителем 1 класса, прошел службу еще в советской милиции и всю жизнь управлял автомобилями. Но до сих пор все они были зарегистрированы на других владельцев. Теперь Степан с гордостью держит собственные номера на авто и техпаспорт транспортного средства.