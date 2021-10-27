СБУ обнаружила схроны с оружием вблизи линии разграничения

СБУ обнаружила схроны с оружием и боеприпасами вблизи линии разграничения в Луганской области, которые могли обустроить боевики "ЛНР".

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

"Из тайника, обустроенного в лесополосе вблизи линии разграничения, изъято 19 снарядов для крупнокалиберных пушек, общим весом более 300 кг тротила" , - заявили в спецслужбе.

В другом схроне, который обустроили в заброшенном здании в Станично-Луганском районе, сотрудники СБУ обнаружили 5 боевых гранат РГД-5, 4 гранатометных выстрела и почти 400 патронов разного калибра.

Также задержан мужчина, подозреваемый в сбыте оружия и средств поражения.

"Злоумышленник пытался наладить подпольный канал продаж оружия и боеприпасов. Своих клиентов он подыскивал через собственные связи, в том числе среди других уголовников" , - отметили в СБУ.

У задержанного изъяли 5 гранатометных выстрелов ВОГ-25, обрез винтовки и более 300 патронов к огнестрельному оружию.