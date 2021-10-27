АМКУ оштрафовал "заговорщиков" торгов на 200 млн грн

Антимонопольный комитет Украины вынес решение по двум делам, касающимся сговоров при участии в публичных закупках на общую сумму почти 300 млн грн. Нарушители получили около 200 млн грн штрафа, сообщает UBR.

Регулятор отмечает, что компании и ФЛП занимались поставкой продуктов питания учебным заведениям и другим заказчикам в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

В первом деле пять компаний были признаны причастными к антиконкурентным согласованным действиям при участии в публичных закупках в течение 2017-2019 гг. Это – "Мир продуктов", ФЛП Мазаратий Н.И., ФЛП Севастьянова Е.С., ФЛП Сергиенко В.И. и ФЛП Муравьев Д.В. Их оштрафовали на общую сумму 99,8 млн грн.

"Комитет доказал, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в 60 различных тендерах, общей стоимостью более 245 млн грн. Благодаря заговору они устранили между собой конкуренцию, что исказило результаты торгов" , – сказано в сообщении.

Во втором деле АМКУ признал группу из шести компаний виновными в сговоре во время проведения еще 27 публичных закупок на общую сумму почти 50 млн грн: ФЛП Мазаратий Н.И., ФЛП Сергиенко В.И., "Мари Фудс", ФЛП Аврахова К.Г., ФЛП Ляшенко Я.А. и ФЛП Муравьев Д.В. Они получили в общем 99,3 млн грн штрафа.

При этом некоторые ФЛП уже прекратили предпринимательскую деятельность.