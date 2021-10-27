Ирина Верещук может возглавить Минреинтеграции – источники

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук может возглавить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщает Левый берег.

Эту информацию подтвердили несколько осведомленных в ситуации источников.

Собеседники издания отметили, что решение назначить нынешнего главу Минреинтеграции Алексея Резникова министром обороны уже было принято окончательно.

Ожидается, что этот вопрос обсудят в понедельник на заседании фракции "Слуга народа", после чего о кадровых перестановках объявят официально.

Ранее Верещук говорила, что на должность министра обороны обсуждали и ее кандидатуру. Она отмечала, что готова взять на себя такую ответственность, если ее назначение министром поддержат президент и коллеги по парламенту.