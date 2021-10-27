Цукерберга и его жену обвинили в сексуальных домогательствах

Против американского миллиардера, главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан поданы судебные иски, касающиеся сексуальных домогательств, дискриминации, а также задержек с зарплатой. Претензии к паре выдвинули два бывших работника семьи, сообщает Обозреватель.

Представитель супругов Бен ЛаБолт в свою очередь утверждает: обвинения безосновательны и заявления экс-работников подтвердить невозможно.

По данным журналистов, суд штата Калифорния получил иски еще 20 сентября, но пока что никаких слушаний по делу не назначил.

Одним из истцов выступила бывшая сотрудница службы безопасности Миа Кинг, начавшая работать в фирме Limitless в 2018 году, которую наняли Цукерберг и Чан.

Она заявила, что неоднократно подвергалась расистской и сексистской дискриминации на работе. В частности, по словам женщины-афроамериканки, ее начальник Лиам Бут назвал ее "гетто". Подобные высказывания менеджер фирмы Цукерберга якобы использовал и в отношении других подчиненных.

В иске сказано, что Бут также неоднократно заявлял, что прическа Кинг "непрофессиональная" и ее взяли на работу только из-за того, что она чернокожая женщина.

Кроме того, Бут высказывал ряд тезисов, которые не касались непосредственно работников, но "сделали рабочую среду токсичной", говорится в иске.

В одном случае, как утверждается, менеджер сказал, что Меган Маркл "осквернила королевскую родословную".

Иск подал и другой человек, который фигурирует в документах как Джон Доу. Он утверждает, Бут щупал его во время мероприятия в суши-ресторане и еще один раз во время посещения имения Цукерберга в Монтане.

Цукерберг и Чан названы в исках как работодатели, которые якобы допустили дискриминацию.