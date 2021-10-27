Автомобили из ЕС в Украину начали завозить на поездах

Украинская компания Pacobo совместно с австрийской компанией Hoedlmayr запустила пилотный поезд из немецкого города Бремерхафена в украинский Чоп. Поезд доставил в Украину новые автомобили, сообщает 24 Канал.

Первый поезд Бремерхафен-Чоп привез в Украину 207 новых автомобилей марки BMW. На доставку нужно 3 дня. Это значит, что на доставку большего количества машин на поезде требуется меньше времени, чем на доставку на грузовиках. Это еще один альтернативный путь доставки машин.

Организаторы рейса отмечают, что украинский автомобильный рынок остается стабильным. В прошлом году спрос на автомобили на отечественном рынке несколько снизился – на 3,2%, и составил почти 85,5 тысячи экземпляров. До начала пандемии рынок показывал рост с 2016 года.