"Дія" отказывается выдавать COVID-сертификаты: в Минцифры разбираются

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) дорабатывают электронную систему здравоохранения (ЕСЗ), сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Самый сложный вызов сейчас — это минимизировать ошибки врачей во время внесения данных о вакцинации, из-за которой мы имеем ужасную конверсию — не можем выдать сертификат всем желающим и огромный негатив наших пользователей" , — отметил Федоров.

По его словам, ключевая проблема состоит в том, что по законодательству ошибку может исправить только врач, делавший вакцину и подписавший запись своей электронной подписью.

Политик сообщил, что наиболее распространенные ошибки — это неправильное указание серии и кодов вакцин, номеров вакцинации, создание дублируемых записей или неполные данные в электронной системе здравоохранения.