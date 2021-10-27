"Дія" отказывается выдавать COVID-сертификаты: в Минцифры разбираются
Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) дорабатывают электронную систему здравоохранения (ЕСЗ), сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Самый сложный вызов сейчас — это минимизировать ошибки врачей во время внесения данных о вакцинации, из-за которой мы имеем ужасную конверсию — не можем выдать сертификат всем желающим и огромный негатив наших пользователей", — отметил Федоров.
По его словам, ключевая проблема состоит в том, что по законодательству ошибку может исправить только врач, делавший вакцину и подписавший запись своей электронной подписью.
Политик сообщил, что наиболее распространенные ошибки — это неправильное указание серии и кодов вакцин, номеров вакцинации, создание дублируемых записей или неполные данные в электронной системе здравоохранения.
"Мы хотим как можно быстрее разгрузить процесс и автоматизировать внесение данных... После детального анализа мы в ближайшие две недели готовим серию обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой планируем уменьшить количество негативных ответов на 50-70%", — заявил Федоров.